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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 2 серпня 2026 року.

У матчі чемпіонату України-2026/27 в Одесі Полісся влаштувало вольову прожарку Чорноморцю.

З самого старту поєдинку житомиряни тиснули на ворота господарів. Але вже на 13-й хвилині Гіоргі Робакідзе на контратаці відкрив рахунок, вивівши Чорноморець уперед. Після на 32-й хвилині Владислав Велетень відновив рівновагу, а на 51-й хвилині Ігор Краснопір забив переможний м’яч, встановивши остаточний рахунок — 2:1 на користь Полісся.

У наступному турі в понеділок, 10 серпня Полісся удома зустрінеться з Харковим, тоді як Чорноморець в суботу, 8 серпня прийматиме Колос.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Полісся у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27:

Чорноморець — Полісся 1:2

Голи: Робакідзе, 13 — Велетень, 32, Краснопір, 51

Чорноморець: Аніагбосо — Клименко, Жаржу, Фарина, М. Когут — Робакідзе, Курко (Кльоц, 83), Авагімян (К. Попов, 68) — Фарасєєнко (Хома, 83), Герич, Алефіренко (Корнійчук, 90+1).

Полісся: Бущан — Михайліченко, Чоботенко, Краснічі, Крушинський — Андрієвський, Борел (Бабенко, 84), Емерллаху (Краснопір, 46) — Андраде (Назаренко, 58), Гайдучик (Брагару, 67), Велетень (Федор, 67).

Попередження: Жаржу — Федор