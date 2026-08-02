Команда Руслана Ротаня була приголомшена пропущеним голом, але змогла переважити суперників.
Чорноморець — Полісся, фото ФК Полісся
02 серпня 2026, 15:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Полісся 1:2
Голи: Робакідзе, 13 — Велетень, 32, Краснопір, 51
Чорноморець: Аніагбосо — Клименко, Жаржу, Фарина, М. Когут — Робакідзе, Курко (Кльоц, 83), Авагімян (К. Попов, 68) — Фарасєєнко (Хома, 83), Герич, Алефіренко (Корнійчук, 90+1).
Полісся: Бущан — Михайліченко, Чоботенко, Краснічі, Крушинський — Андрієвський, Борел (Борел, 84), Емерллаху (Краснопір, 46) — Андраде (Назаренко, 58), Гайдучик (Брагару, 67), Велетень (Федор, 67).
Попередження: Жаржу — Федор