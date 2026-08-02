Італія

Туринський клуб розпочав новий раунд переговорів щодо півзахисника Манчестер Сіті.

Ювентус відновив інтерес до півзахисника Манчестер Сіті Тіджані Рейндерса. Про це повідомляє La Stampa.



За інформацією джерела, туринський клуб уже зробив перший запит, щоб дізнатися, чи готовий Манчестер Сіті відпустити 27-річного нідерландського хавбека на правах оренди.



Очікується, що найближчими годинами сторони продовжать переговори. У Ювентусі розглядають Рейндерса як одного з головних кандидатів на підсилення середньої лінії команди. До цього була інформація, що керівництво Манчестер Сіті має намір жорстко реагувати на спроби інших команд підписати їхнього півзахисника Тіджані.

У минулому сезоні Тіджані зіграв зіграв 47 матчів за містян у всіх турнірах. Забив 7 мʼячів, віддав 4 результативні передачі та допоміг виграти Кубок англійської ліги та Кубок Англії.