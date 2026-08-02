Україна

Досвідчений півзахисник підписав повноцінний контракт із клубом після повернення на літніх зборах.

Кудрівка офіційно оголосила про повернення Миколи Вечурка. 34-річний центральний півзахисник підписав із клубом повноцінний контракт.



Вечурко пройшов із командою повний цикл літніх навчально-тренувальних зборів, під час яких відзначився двома забитими м’ячами у контрольних поєдинках.



Хавбек уже захищав кольори Кудрівки та був одним із ключових футболістів команди, яка виборола право виступати в Українській Прем’єр-лізі. У сезоні, що приніс підвищення в класі, він провів 25 матчів і віддав одну результативну передачу.



За свою професійну кар’єру Вечурко зіграв 207 офіційних матчів, забив 23 голи та має досвід виступів на всіх рівнях українського футболу. У клубі розраховують, що його досвід і лідерські якості допоможуть команді в новому сезоні.

До цього Кудрівка підсилилась Іваном Петряком.