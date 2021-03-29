Украина: Вторая лига

Команды могут самостоятельно определить новую дату игры до 5 апреля.

Центральный матч 15-го тура Второй лиги в группе А между Подольем и Эпицентром перенесен, сообщает официальный сайт ПФЛ.

Матч, который должен был пройти сегодня, не может состояться из-за вспышки коронавируса в составе команды из Дунаевцев, где зафиксировано десять случаев заражения Covid-19.

Также ПФЛ отметила, что команды могут самостоятельно выбрать новую дату матча до 5 апреля. Если договоренности не будет, то ПФЛ сама назначит дату поединка.

Примечательно, что это уже второй перенос этой встречи, которая изначально должна была пройти 19 марта. Тогда матч был перенесен из-за плохих погодных условий в Хмельницком.

После 12 игр Подолье занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков, а у Эпицентра 24 балла и пятая строчка. При этом у двух лидеров Ужгорода и Диназа на одну игру больше и 31 очко.

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