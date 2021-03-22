ЧМ-2022. Отбор

Наставник национальной команды прокомментировал отсутствие футболиста киевского Динамо в заявке на ближайшие матчи.

Напомним, что в начале марта 2021 года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые будут готовится ко старту отборочного цикла к основному раунду чемпионата мира-2022.

После ознакомления с расширенным вариантом заявки, у болельщиков и СМИ возникли вопросы относительно отсутствия приглашения для полузащитника киевского Динамо Виталия Буяльского, который сам в последствии признал, что "не приносит особой пользы" национальной команде.

В интервью передаче Великий Футбол наставнику нашей национальной команды был задан вопрос относительное не вызова игрока лидера УПЛ текущего сезона, на который Андрей Шевченко ответил следующим образом:

" Буяльский? Он профессиональный парень, который всегда, когда приезжал в сборную, отдавал 100% себя. Я не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызвать. Считаю, он ведущий игрок своей команды. Буяльский отлично играет.

Мы играем по другой схеме. Вызвать его, чтобы он сидел на скамейке запасных, считаю, будет некорректно к нему. Когда будет место для него — обязательно воспользуюсь. Я его очень уважаю. В первую очередь — за его отношение, когда он приезжал", — подытожил украинский специалист.

Отметим, что на счету Виталия Буяльского есть уже восемь поединков в составе сборной Украины, в которых он не отличался забитыми мячами. При этом, в последний раз он выходил на поле в "сине-желтой" футболке еще осенью 2017 года — на две минуты в матче против Косово (2:0).

Напомним, что уже в скором времени украинской национальной сборной предстоит начать групповой этап квалификации к чемпионату мира-2022 с гостевого поединка против действующих чемпионов мира — сборной Франции. Игра состоится 24 марта, начало — в 21:45 по киевскому времени.