ЧМ-2022. Отбор

Продолжаем подготовку к главному матчу воскресного вечера.

Сегодня, 28 марта, сборная Украины проведет домашний поединок против Финляндии в рамках второго тура квалификации к чемпионату мира-2022. Встреча пройдет на главной арене страны — столичном НСК Олимпийский.

Подопечные Андрея Шевченко несколькими днями ранее начали новый отборочный цикл с ничейного результата противостояния на поле действующих чемпионов мира — сборной Франции (1:1). Поскольку второй поединок в нашем квинтете в тот вечер также завершился ничьей между Боснией и Герцеговиной и Финляндией (2:2), то абсолютный лидер группы так и не был определен.

С предматчевым балансом сил читатели Football.ua имеют возможность ознакомиться в нашем расширенном анонсе предстоящей игры.

Тем временем, наш ресурс предлагает каждому желающему принять участие в опросе о том, как завершится игра между Украиной и Финляндией. Испытает ли команда Шевченко успех в этот вечер?

Матч Украина — Финляндия начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.