ЧМ-2022. Отбор

Голкипер сборной Украины прокомментировал момент с ошибкой партнера.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную побед над Финляндией в заключительные минуты встречи.

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан дал комментарий после матча.

"Недовольны концовкой игры. Последние пять минут нужно было более грамотно сыграть. В целом, контролировали ход матча, имели достаточно моментов, но не смогли реализовать их. Проанализируем игру и будем готовиться к следующей.

Финны хорошо обороняются, мы смотрели их матчи. Команда добротная, которая борется до последней минуты. Не хватило в концовке концентрации. К сожалению, чуть-чуть не хватило, чтобы отбить удар соперника с пенальти.

Конечно, поддержали Миколенко. Скорее всего, мне нужно было подсказать, чтобы он выбивал мяч. Я сказал, чтобы он мне скидывал — этим я его запутал. Хотел бы тоже извиниться, что играли уже вдесятером", — сказал Бущан в эфире телеканала Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Финляндии.