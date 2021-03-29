ЧМ-2022. Отбор
Голкипер сборной Украины прокомментировал момент с ошибкой партнера.
Георгий Бущан, getty images
29 марта 2021, 00:25
Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную побед над Финляндией в заключительные минуты встречи.
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан дал комментарий после матча.
"Недовольны концовкой игры. Последние пять минут нужно было более грамотно сыграть. В целом, контролировали ход матча, имели достаточно моментов, но не смогли реализовать их. Проанализируем игру и будем готовиться к следующей.
Финны хорошо обороняются, мы смотрели их матчи. Команда добротная, которая борется до последней минуты. Не хватило в концовке концентрации. К сожалению, чуть-чуть не хватило, чтобы отбить удар соперника с пенальти.
Конечно, поддержали Миколенко. Скорее всего, мне нужно было подсказать, чтобы он выбивал мяч. Я сказал, чтобы он мне скидывал — этим я его запутал. Хотел бы тоже извиниться, что играли уже вдесятером", — сказал Бущан в эфире телеканала Футбол 1.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Финляндии.