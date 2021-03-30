ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию трансляцию третьего матча команды Андрея Шевченко в рамках квалификации на чемпионат мира.
Александр Зубков, getty images
30 марта 2021, 16:50
В рамках поединка третьего тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Казахстана. Данное противостояние начнется 31-го марта в 21:45 по киевскому времени.
Прошлая встреча Украины и Казахстана проходила в рамках квалификации к чемпионату мира 2010-го года и завершилась победой нашей команды со счетом 2:1. Украинцы добыли волевую победу благодаря дублю Назаренко.
Удастся ли "желто-синим" и в этот раз добиться победного результата? Об этом станет известно по итогам самого матча, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua:
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