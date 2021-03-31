ЧМ-2022. Отбор

Готовимся к третьему матчу главной команды страны в рамках отбора на ЧМ-2022.

В отборе на катарский мундиаль наша национальная команда сыграет со сборной Казахстана. В преддверии данного поединка мы традиционно решили освежить в памяти короткую, но любопытную историю противостояния этих команд.

Аналогично встречам со сборной Финляндии Украина встречалась с Казахстаном исключительно в отборах на мировые форумы. Сперва на немецкий мундиаль, затем – на ЧМ в ЮАР. Но к последнему мы еще вернемся.

Квалификация на чемпионат мира-2006

Квалификация на ЧМ-2006 вышла невероятно успешной и лучшей в истории нашей национальной команды как минимум на тот момент. Подопечные Олега Блохина уверенно заняли первое место в группе с Турцией, Данией, Грецией, Албанией, Грузией, а также, собственно, Казахстаном.

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"Ястребы" тогда выступили поставщиками очков для остальных коллективов, в том числе для Украины. В первой встрече на центральном стадионе Алма-Аты "сине-желтые" увезли непростую победу со счетом 2:1.

На 14 минуте Алексею Белику удался роскошный индивидуальный гол после проникающей передачи в штрафную от Олега Гусева. Нападающий Шахтера классно развернулся с мячом, носком отправив мяч мимо кипера хозяев.

Несмотря на то, что казахам удалось сравнять счет, ближе к победе были именно подопечные Олега Блохина, запоровшие несколько перспективных моментов, но все-таки сумевшие отличится еще раз под самый занавес той встречи.

Удар со штрафного от Анатолия Тимощука приняла на себя стенка, однако игровой снаряд отскочил аккурат на ногу Руслану Ротаню, пославшего его в девятку по недосягаемой для вратаря траектории.

Казахстан — Украина 1:2

Голы: Карпович, 34 — Белик, 14, Ротань, 90

Казахстан: Новиков, Балтиев, Дубинский, Авдеев, Смаков (Мусин, 70), Карпович, Низовцев, Фамильцев, Чичулин (Уразбахтин, 50), Ирисметов, Тлешов (Родионов, 65)

Украина: Шовковский, Несмачный, Русол, Тимощук, Езерский, Закарлюка, Белик (Шелаев, 90+2), Гусин (Ротань, 66), Гусев, Старостяк (Воронин, 49), Воробей

В ответной игре на НСК Олимпийском Украина добыла еще одну викторию – 2:0.

"Сине-желтые" сумели отличится усилиями нынешнего наставника сборной Украины, а тогда еще главного бомбардира команды Андрея Шевченко, а в самой концовке встречи Игорь Авдеев, в попытке сделать скидку на своего вратаря, глупым образом срезал мяч в собственные ворота.

Украина — Казахстан 2:0

Голы: Шевченко, 18, Авдеев, 83 (АГ)

Украина: Шовковский, Несмачный, Тимощук, Езерский (Федоров, 83), Русол, Ротань, Гусев, Воронин (Белик, 70), Воробей, Радченко (Гусин, 46), Шевченко



Казахстан: Новиков, Ляпкин, Байжанов, Авдеев, Смако (Низовцев, 56), Карпович, Родионов (Чичулин, 31), Балтиев, Фамильцев (Травин, 79), Дубинский, Крохмаль

Квалификация на чемпионат мира-2010

В очередной раз пути обеих команда пересеклись в квалификации на чемпионат мира в ЮАР, и вновь украинцы дважды сумели переиграть своего соперника.

Первый тайм в Алма-Ате получился напряженным и трудовым, но гол в раздевалку Сергея Назаренко заметно облегчил гостям жизнь во втором тайме, где Украина отличилась еще дважды усилиями Шевченко и все того же полузащитника Днепра.

Казахстан — Украина 1:3

Голы: Остапенко, 68 — Назаренко, 45, 80, Шевченко, 54

Казахстан: Лория, Азовский, Кучма, Смаков, Ирисметов, Балтиев (Узденов, 88), Карпович, Скорых, Остапенко, Асанбаев (Байжанов, 73) Жумаскалиев

Украина: Пятов, Шевчук, Кучер, Ярмаш, Назаренко (Кравченко, 81), Тимощук, Левченко, Алиев, Михалик, Шевченко (Воронин, 90), Селезнев (Гоменюк, 86)

По итогам двухматчевого противостояния с Казахстаном в том отборочном цикле Сергея Назаренко можно было смело называть злым гением "ястребов".

В киевской встрече именно его дубль помог подопечным Алексея Михайличенко добыть волевую победу.

Украина — Казахстан 2:1

Голы: Назаренко, 33, 47 — Нусербаев, 18



Украина: Богуш, Мандзюк , Тимощук, Чигринский, Русол, Гай, Ротань (Калиниченко, 81), Воронин (Селезнев, 68), Шевчук, Милевский, Назаренко

Казахстан: Мокин, Киров (Ирисметов, 70), Абдулин, Кислицын, Карпович, Нусербаев (Травин, 63), Скорых, Хижниченко, Кукеев, Логвиненко, Эрбес (Аверченко, 73).



Напомним, предстоящий матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.