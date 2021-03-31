ЧМ-2022. Отбор

Украинский хавбек высказался о третьем матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Сборная Украины в рамках отбора к чемпионату мира-2022 года встретится со сборной Казахстана. Матч состоится на НСК Олимпийском, в Киеве. Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы посмотрели видео, концентрировали внимание на нашей игре против Финляндии и Франции, разобрали хорошие моменты и ошибки. Также немного посмотрели Казахстан, игра будет непростая".

"Сейчас все команды умеют хорошо обороняться и убегать в контратаки. В первую очередь, нам надо на свою игру обратить внимание, сделать выводы после Финляндии, играть чуть агрессивнее впереди. В первую очередь, нам нужен результат", — заявил Макаренко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.