ЧМ-2022. Отбор

Украинский защитник высказался о третьем матче сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Сборная Украины в рамках отбора к чемпионату мира-2022 года встретится со сборной Казахстана. Матч состоится на НСК Олимпийском, в Киеве. Защитник донецкого Шахтера Сергей Болбат, не получивший вызов в стан "желто-синих", поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Уже все научились играть. Каждая команда умеет обороняться, тактически подкована, поэтому все матчи сложные, будь то Казахстан, Босния и Герцеговина или Финляндия. Нужно серьезно готовиться. Встреча с финнами стала холодным душем для наших ребят и показала, что нужно быть сконцентрированными с первой до последней минуты в каждом поединке".

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"Тактика сборной Украины в три защитника? Действительно, в Шахтере мы редко используем подобную тактику, но все должны уметь адаптироваться к условиям, которые предлагает тренер. Не нужно списывать на это результат, ведь игра с Францией показала, что все получилось. Да и Финляндии удалось забить важный гол. Если бы довели матч до победы, таких вопросов бы не было", – сказал Болбат в интервью Shakhtаr News.

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.