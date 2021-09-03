ЧМ-2022. Отбор

Главный тренер французов дал комментарий перед матчем с украинцами.

Сборная Украины в рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022 сыграет на своем поле против Франции.

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам дал комментарий перед игрой против Украины.

"Волнение? Я уже имею определенный опыт в отборочных играх. Мы понимаем и анализируем ситуацию и игру. Если быть честным, то я спокоен относительно завтрашней игры.

Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и посмотрел поединок в Казахстане. Честно говоря, я заметил много общего между командой Шевченко и командой Петракова.

Три игры в Киеве с Украиной и ни одной победы? Последний раз, когда мы играли, я был не очень доволен, но все хорошо закончилось.

Конечно, между нашими сборными есть определенная история, но я стараюсь оставаться объективным, так как это вопрос игры и прогресса. Конечно, если мы выиграем завтра, то это будут хорошие эмоции. Но я хорошо знаю, что украинская команда довольно сильная", — сказал Дидье Дешам на пресс-конференции.

Матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября. Начало матча — в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.