ЧМ-2022. Отбор

Команда Александра Петракова продолжает подготовку к ответственному поединку.

Уже завтра, 4 сентября, сборная Украины проведет поединок против Франции в рамках квалификации к отбору чемпионата мира 2022.

Сегодня вечером наша команда провела предматчевую тренировку на НСК Олимпийский. В предигровой тренировке приняли участие 25 игроков. Отметим, что дисквалифицированный на матч с французами Александр Зинченко провел с командой все занятия.

Традиционно футболисты нарабатывали игровые модели и выполняли задания на скорость принятия решений.

Матч Украина — Франции состоится завтра, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.