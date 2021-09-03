ЧМ-2022. Отбор
Команда Александра Петракова продолжает подготовку к ответственному поединку.
уаф
03 сентября 2021, 20:19
Уже завтра, 4 сентября, сборная Украины проведет поединок против Франции в рамках квалификации к отбору чемпионата мира 2022.
Сегодня вечером наша команда провела предматчевую тренировку на НСК Олимпийский. В предигровой тренировке приняли участие 25 игроков. Отметим, что дисквалифицированный на матч с французами Александр Зинченко провел с командой все занятия.
Традиционно футболисты нарабатывали игровые модели и выполняли задания на скорость принятия решений.
Матч Украина — Франции состоится завтра, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.