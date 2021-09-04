ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы D, в котором сыграют Украина и Франция.

Сборная Украины в рамках очередного тура квалификации чемпионата мира-2022 будет принимать на поле НСК Олимпийский действующего обладателя кубка мира — национальную команду Франции.

Александр Петраков, на фоне ничьей против Казахстана (2:2), решил использовать с первых минут Александра Тымчика на позиции правого флангового защитника, в то время как тройку центральных дополнил Кривцов. В опорной зоне сыграют Степаненко и Шапаренко, а Цыганков сыграет на позиции левого инсайда.

Дидье Дешам, в свою очередь, после осечки в матче против Боснии и Гецреговины (1:1), предпочел увидеть на правом фланге обороны Дюбуа, в то время как в центре обороны сыграет Зума, а Тчуамени дополнит Погба в опорной зоне. Атаку Франции возглавит Мартиаль, а Коман и Рабио расположатся по обе стороны от Гризманна в линии атакующих полузащитников.

Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Шапаренко — Ярмоленко, Цыганков — Яремчук.

Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев.



Франция: Льорис — Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь — Тчуамени, Погба — Коман, Гризманн, Рабио — Мартиаль.

Запасные: Манданда, Меньян, Варан, Мукиэле, Диаби, Гендузи, Верету, Бензема, Ленгле, Эрнандес.



Матч Украина — Франция начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.