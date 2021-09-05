ЧМ-2022. Отбор

Голкипер сборной Франции поделился эмоциями от игры на НСК Олимпийский.

Национальная команда Франции накануне вновь не смогла обыграть Украину в Киеве, сыграв против коллектива Александра Петраков вничью со счетом 1:1.

Украина — Франция 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, голкипер "Les Bleus" Уго Льорис прокомментировал выступление своей команды в данной игре.

"У Франции отсутствовала целеустремленность и агрессия в атаке. Эйфория от победы на чемпионате мира-2018 себя исчерпала. Мы играли с хорошей динамикой, благодаря которой могли изменить ситуацию на табло, но не забивали в своих моментах.

К нашей сборной устанавливаются очень высокие требования, поэтому нам нужно держать марку. Соглашусь, что присутствует некоторая неуверенность в своих силах на фоне последних результатов, но сейчас каждый должен только усерднее начать работать над собой.

Нам нет смысла горевать от этого результата, наоборот, я бы лучше посмотрел в сторону того, как можно исправиться уже в следующей игре против Финляндии. Страха за результат отборочного цикла у нас точно нет", — подытожил опытный страж ворот.

В следующем туре сборная Франции на своем поле будет принимать Финляндию.