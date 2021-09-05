ЧМ-2022. Отбор

Форвард сборной Франции высказался о ничьей в матче с Украиной.

Сборная Украины сыграла вничью с Францией на стадионе НСК Олимпийский в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре (1:1).

Несмотря на ничейный результат с "желто-синими", нападающий французской команды Карим Бензема признался, что уверен в выходе своей команды на ЧМ-2022.

"Опасений по поводу того, что мы не выйдем из группы, нет. Единственное: нам нужно оказывать больше давления и играть более вертикально, чтобы заставлять соперников чувствовать себя дискомфортно", — заявил Бензема в комментарии для Telefoot.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Франция вы можете на Football.ua.