ЧМ-2022. Отбор
Украинский специалист подтвердил, что часть денег пойдет на развитие детского футбола в Украине.
Александр Петраков, УАФ
09 сентября 2021, 18:40
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что часть премиальных за ничью с Францией в отборочном цикле чемпионата мира-2022 (1:1) пойдет на развитие детского футбола в Украине.
"Да. Об этом нам сказал президент. Мы командой решили, что часть денег из премиальных хотим отдать на благотворительность — на нужды детского футбола", — заявил Петраков в программе Футбол NEWS.
Напомним, сборная Украины в рамках своего последнего контрольного поединка противостояла сборной Чехии в Плзени и упустила победу, большую часть матча ведя в счете со счетом 1:0.
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