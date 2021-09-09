ЧМ-2022. Отбор

Украинский специалист подтвердил, что часть денег пойдет на развитие детского футбола в Украине.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что часть премиальных за ничью с Францией в отборочном цикле чемпионата мира-2022 (1:1) пойдет на развитие детского футбола в Украине.

"Да. Об этом нам сказал президент. Мы командой решили, что часть денег из премиальных хотим отдать на благотворительность — на нужды детского футбола", — заявил Петраков в программе Футбол NEWS.

Напомним, сборная Украины в рамках своего последнего контрольного поединка противостояла сборной Чехии в Плзени и упустила победу, большую часть матча ведя в счете со счетом 1:0.

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