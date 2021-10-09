ЧМ-2022. Отбор
Форвард стал автором одного из голов в матче.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
09 октября 2021, 21:40
В поединке отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины с минимальным преимуществом переиграла сборную Финляндии (1:2).
Авторитетный портал WhoScored оценил действия каждого из футболистов прошедшей встречи.
Лучшим в матче стал вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. Он получил оценку 7,7. Другой автор забитого мяча Роман Яремчук получил оценку 7,6.
Что касается лучшего в составе соперника, то им стал Теэму Пукки, который также отличился забитым мячом — 7,3.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.