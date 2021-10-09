ЧМ-2022. Отбор

Форвард стал автором одного из голов в матче.

В поединке отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины с минимальным преимуществом переиграла сборную Финляндии (1:2).

Авторитетный портал WhoScored оценил действия каждого из футболистов прошедшей встречи.

Лучшим в матче стал вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. Он получил оценку 7,7. Другой автор забитого мяча Роман Яремчук получил оценку 7,6.

Что касается лучшего в составе соперника, то им стал Теэму Пукки, который также отличился забитым мячом — 7,3.

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