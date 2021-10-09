ЧМ-2022. Отбор

Маркку Канерва высказался о поражении от Украины в домашнем матче отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины одержала свою первую победу в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, одолев в гостях Финляндию со счетом 2:1.

Главный тренер финской сборной Маркку Канера поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Украина действовала очень активно. Нам было трудно пробиться сквозь ее защиту, но иногда у нас это получалось. Мы пытались строить свои действия на контратаках, только так нам удавалось лишить соперника контроля.

Конечно, мы не ожидали, что пропустим так быстро. Ярмоленко все сделал классно. Так, ошибки случаются, их следует анализировать и избегать в будущем", — приводит слова Канервы УАФ.

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