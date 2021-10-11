ЧМ-2022. Отбор

Форвард сборной Украины поделился впечатлениями от важной гостевой победы.

Сборная Украины в рамках седьмого тура квалификации на чемпионат мира-2022 сумела в Хельсинки обыграть национальную команду Финляндии (2:1), благодаря чему стала на шаг ближе к выходу на мундиаль.

Финляндия — Украина 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, нападающий "сине-желтых" Роман Яремчук в коротком интервью рассказал о своих впечатлениях от данной игры.

"Петраков — лучший игрок матча. Конечно, это была важная победа. Соболь так выкладывался, что аж приводящую дернул. Восстановим его, пообщаемся.

То, что следующая игра будет проходить в моем родном городе, конечно, преподносит. А как может быть иначе?", — задался вопросом футболист.

Напомним, что матч Украина — Босния и Герцеговина пройдет во Львове 12 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.