ЧМ-2022. Отбор

Специалист пообщался с прессой перед матчем.

И.о главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал об атмосфере во Львове перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Мы только приехали во Львов, и мне нужно было к банкомату сходить. И все люди узнают, машут руками и желают победы. Так хорошо. Чувствуется, что весь город живет футболом", — сказал наставник.

Отметим, что уже стали известны составы Украины и Боснии и Герцеговины на поединок.

Матч Украина — Босния и Герцеговина начнется в 21:45. Следите за текстовой онлайн-трансляцией поединка на Football.ua.

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