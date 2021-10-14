ЧМ-2022. Отбор

Вингер сборной Украины — о ничьей с Боснией и Герцеговиной во Львове.

Нападающий сборной Украины и автор гола в ворота сборной Боснии и Герцеговины Андрей Ярмоленко прокомментировал матч отбора на ЧМ-2022 (1:1).

"Нам нужно побеждать, и мы можем победить Боснию и Герцеговину. Это хорошая команда, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться – разобрать эту игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас.

Да, набрали одно очко, но еще есть шансы, поэтому нужно биться. Уверен, что у нас все выйдет", — заявил Ярмоленко в программе Футбол NEWS.

Смотреть видео голов и обзор матча Украина — Босния и Герцеговина вы можете на Football.ua.