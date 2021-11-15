ЧМ-2022. Отбор

Наставник поделился мыслями перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал предстоящую игру против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на ЧМ-2022.

"Игра Боснии и Финляндии? Не буду комментировать, эта игра мне не нужна. Победа нам нужна, будем играть на нее.

Легче будет играть против соперника с комбинированным составом? Не знаю. Такой футбол, результат нужен. Будет нам тяжелее играть против молодых парней, которые захотят себя показать, чтобы их пригласили куда-то. Будет очень тяжелая игра".

"По кадровой ситуации. Будет часовая тренировка перед игрой. Все здоровы, тесты негативные... Готовимся к игре. Позиция Гамаша на поле? Я его хорошо знаю. Завтра все увидите. Следить за игрой Финляндия — Франция я не буду, и ребятам говорить ничего не буду. Что касается слабой реализации, то в сборной тренировки другие, им реализацию нужно подтягивать в клубах.

Я только принял команду. Ничьи? Не везет. Я значит еще не заслужил удачу. Может завтра что-то будет. Мой отказ от публичной критике игроков? Опыт — большое дело. Я приобретаю опыт на этом поприще так же, как игроки на поле.

Перед тренировкой подарим футболку Виктору Цыганкова в честь дня рождения. Завтра он должен на поле сделать себе подарок и всей Украине. Виктор это знает", — сказал Петраков.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.