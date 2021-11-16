ЧМ-2022. Отбор

Национальная сборная наконец-то сохранила свои ворота на замке.

Сборная Украины в рамках поединка заключительного тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Боснии и Герцеговине и добилась победы со счетом 2:0.

Для нашей национальной команды это оказался первый официальный матч в 2021 году, в котором удалось сохранить ворота на замке.

В этом году сборная Украины провела 13 официальных встреч, в которых пропустила 18 голов. Больше всего — от Англии (4).

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины.