ЧМ-2022. Отбор 17 ноября 2021, 00:05 Кто был лучшим игроком сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины? Football.ua проводит традиционный опрос среди своих читателей. Босния и Герцеговина - Украина, фото УАФ 17 ноября 2021, 00:05 Сборная Украины в рамках поединка заключительного тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Боснии и Герцеговине и добилась победы со счетом 2:0. Предлагаем нашим читателям пройти опрос: кто был лучшим в составе национальной команды в отчетной игре? Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины. Команды Босния и Герцеговина Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте