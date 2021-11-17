ЧМ-2022. Отбор

Football.ua проводит традиционный опрос среди своих читателей.

Сборная Украины в рамках поединка заключительного тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Боснии и Герцеговине и добилась победы со счетом 2:0.

Предлагаем нашим читателям пройти опрос: кто был лучшим в составе национальной команды в отчетной игре?

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины.