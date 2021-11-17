ЧМ-2022. Отбор

Национальная команда продолжает быть непобедимой.

Сборная Украины в рамках поединка заключительного тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Боснии и Герцеговине и добилась победы со счетом 2:0.

Таким образом, национальная команда завершила групповую стадию отборочного этапа к чемпионату мира без единого поражения.

Ранее сборная Украины под руководством Андрея Шевченко прошла отбор на чемпионат Европы, ни разу не уступив.

Напомним, что в 2019 национальная сборная Украины впервые в истории завершила календарный год без поражений.