ЧМ-2022. Отбор

Украинский голкипер высказался о победе над Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.

В решающем поединке отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины обыграла в гостях Боснию и Герцеговину со счетом 2:0, благодаря чему заняла итоговое второе место в группе и попала в стыковые турниры.

Вратарь украинской команды Георгий Бущан поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Тяжело складывалась игра, потому что понимали, что нужна только победа. Я думаю, абсолютно все игроки мечтали о победе".

"Сейв в конце первого тайма? Это было на автомате. Я не могу так вспомнить. Это был игровой момент. Отбил... Если бы выиграли подбор и добили, то потом говорили бы, что Бущан отбил перед собой. А так повезло, что человек не попал по мячу, а потом ударили мимо. Сейчас можно рассказывать все что угодно".

Сегодня было 15 львов на поле и еще 10 сидели на скамейке. Задание минимум выполнено. Если оглядываться назад, и мы это понимали прекрасно, мы могли обыграть финнов и Казахстан в Киеве, если бы были болельщики. Если бы в Казахстане игра сложилась бы удачнее, то сегодня вышли бы с первого места. Ждем жребий. Не будем радоваться. Там сильные команды", — заявил Бущан в эфире ТК Футбол.

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