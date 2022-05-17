ЧМ-2022. Отбор

Молодий захисник досяг солідної позначки.

Збірна України проводить свій другий товариський матч у 2022 році в гостях у італійського Емполі.

Із перших хвилин у складі національної команди на поле вийшов захисник Динамо Київ Ілля Забарний, для якого цей матч став ювілейним.

Молодий футболіст раніше вже відіграв дев'ятнадцять поєдинків у складі збірної України, не відзначившись результативними діями, а цей став для нього двадцятим.

Гра Емполі — Україна почалась о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.