ЧМ-2022. Отбор

Футболіст зазнав травми у матчі з Емполі.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив заявку команди на товариський матч проти Емполі.

У заявці не знайшлось місця центребеку Денису Попову. Як виявилося, у матчі проти Емполі гравець Динамо Київ зазнав травми.

У Попова ушкодження ахіллового сухожилля. Лікарі збірної України домовилися про обстеження в римській клініці Вілла Стюарт, яка спеціалізується на спортивних травмах.

Він разом із лікарем національної команди вилетів до столиці Італії. Після обстеження стане зрозумілим характер ушкодження.

Нагадаємо, що стежити за всіма подіями матчу Рієка - Україна можна буде на Football.ua. Початок о 19:00 за київським часом.