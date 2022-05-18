ЧМ-2022. Отбор

Головний тренер національної команди — про поєдинок проти Емполі.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав коментар після перемоги у контрольному матчі проти Емполі.

"Емполі нам допоміг. У нас не було спаринг-партнера. Повинні були грати проти Удінезе, але пізніше команда відмовилася. Емполі відгукнувся на наше прохання і допоміг нам. Не було такого, щоб я вибирав суперника для матчу. Щиро дякую Емполі.

Нам було тяжко, коли зібралися. Велике спасибі хлопцям, що вони слухають мене і виконують усе, що я говорю. Їм дуже тяжко. Я сьогодні грав разом із ними, гнав їх уперед, щоб підтягнути фізично. Деякі важко рухали ногами, але грали до кінця. Спасибі їм за це. У нас не було спарингів, це проблема.

Попов? Має пошкодження. Потрібно два дні, щоби точно зрозуміти серйозність. Він пошкодив ахілове сухожилля. Лікар подивився ногу — сказав, що сильно ахілл пошкодив. Потрібно зробити МРТ та дати Попову відпочинок. Відпущу його додому, а після МРТ вирішуватимемо.

Чи дивився Євробачення? Так, дивився. Уся команда дивилася. Дуже раді нашій перемозі.

Яремчук приїхав до збірної, не попросив навіть вихідних після клубу. Ми з ним постійно розмовляємо. Він після кожного тренування залишається на 15-20 хвилин, попросив, щоби над реалізацією працювали. В нього сьогодні були моменти. Дай боже, заб'є в Глазго.

Пихальонок? Не треба хвалити. Забив, але це товариська гра з Емполі. Ви ж знаєте, що це не потрібно робити. Він ще молодий хлопець. Похвала зробить лише гірше. Я радий за нього.

Стартовий склад на матч із Рієкою? Завтра вийдуть одинадцять нових гравців.

Скільки гравців нам потрібно у червні? Давно гадаю про це. Діти знаходяться під великими навантаженнями. Ви ж бачите – Попов, Булеца та Гуцуляк отримали травми. Я розмовляв з Павелком – попросив взяти 27 гравців у Глазго", – сказав Петраков на післяматчевій прес-конференції.

Збірна України проведе товариську зустріч із Рієкою. Поєдинок відбудеться 18 травня о 19:00 за київським часом.