ЧМ-2022. Отбор

До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера збірної України.

У середу, 1 червня, збірна України проведе матч проти Шотландії у відборі на чемпіонат світу-2022.

Сьогодні, 31 травня, о 20:30 розпочнеться прес-конференція головного тренера збірної України Олександра Петракова.

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Зазначимо, що збірні України та Шотландії вже зустрічалися у кваліфікації до чемпіонату Європи-2008. Тоді наша національна команда виграла на своєму полі з рахунком 2:0, а потім поступилася на виїзді 1:3.

Нагадаємо, що на Football.ua буде текстова онлайн-трансляція майбутнього поєдинку між Шотландією та Україною.