ЧМ-2022. Отбор

Шотландський форвард висловився про майбутнього суперника своєї команди у відборі на ЧС-2022.

У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі на національну збірну України очікує гостьове протистояння з Шотландією.

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Нападник Саутгемптона та збірної Шотландії Че Адамс поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з українцями.

"У них якість. Я грав проти кількох гравців збірної України. Зінченко – чудовий гравець. Я думаю, що в збірній він грає на іншій позиції, ніж у Манчестер Сіті. Ви подивіться на Ярмоленка у Вест Гемі, він дійсно хороший та висококласний футболіст".

"Ми сядемо й подивимось на всю їхню команду. Вони гідні суперники, але ми також. Українці будуть дивитися на нас і думати те саме. У нас якісний склад та чудовий командний характер".

"Це не дається легко. Ми також деякий час непереможні, і це те, що нам потрібно продовжувати розвивати. Побачимо, що станеться на полі", — цитує слова Че Адамса Daily Record.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні Хемпден Парк. Початок зустрічі — 21:45. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.