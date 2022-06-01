ЧМ-2022. Отбор

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми очікуваннями від матчу проти шотландців.

Вже сьогодні, 1 червня, збірна України зіграє против Шотландії в рамках плей-оф відбору на ЧС-2022.

"Матч проти Шотландії – це надія нашої країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України. Мотивація просто неймовірна. Вважаю, що потрібно відкласти результат і зосередитися на грі. Нам потрібно грати для вболівальників, для всієї України, для тих, хто вдома, для тих, хто захищає країну та для тих, хто наразі покинув країну", — приводить слова Шевченка BBC.

"Я знаю, що стадіон буде переповнений, а шотландські вболівальники, а також ті, хто буде дивитися гру по всьому світу, українці чи ні, будуть вболівати за свою команду".

"Я вірю, що ми можемо перемогти, а потім виграти й в Уельсу для виходу на чемпіонат світу. Гравці знають, що їм потрібно робити. Немає потреби впливати на них чи щось говорити їм. Вони досвідчені й прекрасно все розуміють", – сказав Шевченко.

Матч Шотландія — Україна почнеться гра о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.