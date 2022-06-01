ЧМ-2022. Отбор

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфіналу плей-офф кваліфікації чемпіонату світу, у якому зіграють Шотландія та Україна.

Збірна України зіграє надважливий гостьовий матч у плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 в гостях проти Шотландії.

Стів Кларк зробив ставку в стартовому складі на Дайкса та Макгінна в атаці.

Олександр Петраков вирішив використати з перших хвилин Циганкова ліворуч у нападі, тоді як із перших хвилин вийдуть Миколенко, Зінченко, Маліновський та Ярмоленко, які нещодавно долучилися до табору "синьо-жовтих".

Шотландія: Гордон — Гікі, Генлі, Купер, Робертсон — Гілмор, Мактоміней, Макгрегор — Адамс, Дайкс, Макгінн.

Запасні: Маршалл, Келлі, О’Доннелл, Суттар, Крісті, Гендрі, Маккена, Армстронг, Стюарт, Браун, Фергюсон, Тейлор.



Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський, Степаненко, Зінченко — Ярмоленко, Яремчук, Циганков.

Запасні: Пятов, Різник, Соболь, Бондар, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Мудрик, Піхальонок, Качараба, Зубков.



Гра Шотландія — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.