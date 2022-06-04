ЧМ-2022. Отбор

Команди зустрінуться в очному протистоянні за право зіграти на чемпіонаті світу-2022.

У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року національна збірна України зійдеться у гостьовому протистоянні з командою Уельсу, за підсумками якого визначиться володар путівки на майбутній мундіаль у Катарі.

Цей поєдинок відбудеться у неділю, 5 червня, на арені Кардіфф Сіті Стедіум в Уельсі. Стартовий свисток іспанського арбітра Антоніо Мігеля Матео Лаоса, бригада якого буде обслуговувати матч, пролунає о 19:00 за київським часом.

Прогноз на матч Уельс – Україна

На перемогу валлійської національної команди можна поставити з коефіцієнтом 2,90, тоді як потенційний тріумф "синьо-жовтих" в основний час оцінили у 2,75. Нічия представлена показником 3,05.

Шанси на те, щоб стати володарем путівки на ЧС-2022 загалом, оцінюються практично однаково: Уельс – 1,96, а Україна – 1,90.

Експерти з Parimatch Ukraine також припускають, що найімовірнішим результатом матчу є нічия в основний час із рахунком 1:1.

Практично такі самі коефіцієнти на перемогу шотландців та українців з рахунком 1:0. Мінімальний тріумф Уельсу з таким рахунком представлений показником 6,90, тоді як перемога України з рахунком 0:1 оцінена у 6,70.

Parimatch Ukraine багато років підтримує український спорт й продовжує це робити під час війни. Компанія допомагає ЗСУ власноруч створювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

Так на що ставити?

Попередній поєдинок збірної України проти Шотландії показав, що під керівництвом Олександра Петракова наша команда вміє грати не просто на результат, а й демонструвати гарний футбол із зразковими комбінаціями.

Уельс — Україна: де дивитись матч

Проте у фізичному плані "синьо-жовтих" не вистачило на всю дистанцію, тому з 60-ї хвилини Шотландія перехопила ініціативу та неодноразово загрожувала нашим воротам, результатом чого став пропущений гол. Тільки зроблені заміни освіжили гру України та дозволили поставити крапку в останньому матчі.

Здається, що Уельсу все-таки вдасться знайти свій момент і як мінімум один раз засмутити українських уболівальників забитим м'ячем. Дуже проситься ставка на те, що обом командам вдасться забити. Ця подія оцінюється коефіцієнтом 2,05.

Патріотична ставка

Звичайно, ми і вся Україна всіма силами переживатимемо і підтримуватимемо нашу збірну. На кону стоїть вихід у фінальну стадію катарського мундіалю, а нам він дуже потрібен, особливо в цей непростий час.

Особливо на тлі успіху з Шотландією, Уельс — більш ніж реальний суперник для України, якого можна обігравати в основний час.

Віримо, що Україна проб'ється на ЧС-2022, а поставити на це можна з коефіцієнтом 1,90. Також цікавий варіант із тим, що команда Петракова переможе в один м'яч – 3,90.

прогноз 1:2

Нагадаємо, що у своїй відбірковій групі збірна України посіла друге місце, поступившись лише Франції. Команда Олександра Петракова змогла обійти Боснію та Герцеговину і Фінляндію.

Збірна Уельсу, у свою чергу, посіла друге місце у своїй групі, пропустивши вперед Бельгію. На шляху до фіналу плей-фф відбору на ЧС-2022 валлійці здолали Австрію з рахунком 2:1.

Раніше збірні України та Уельса зустрічалися в офіційних матчах в рамках відбору на чемпіонат світу-2002. Тоді команди двічі зіграли з однаковим рахунком — 1:1.

Також між Україною та Уельсом у 2016 році був товариський матч, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1.

Наприкінці нашого матеріалу ми хотіли б почути вашу думку — чи під силу збірній Україні успішно зробити останній крок та вирушити на наступний чемпіонат світу, який відбудеться в листопаді та грудні 2022 року в Катарі?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Уельс — Україна. У прямому ефірі гру покажуть ТК Футбол 1 та Індиго TV.