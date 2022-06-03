ЧМ-2022. Отбор

На нашу команду очікує велика підтримка на Кардіфф Сіті Стедіум, незважаючи на характер гостьової зустрічі.

У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року національна збірна України зійдеться у гостьовому протистоянні з командою Уельсу, за підсумками якого визначиться володар путівки на майбутній мундіаль у Катарі.

Як повідомляє Українська асоціація футболу, незважаючи на те, що підопічні Олександра Петракова виступатимуть на домашньому стадіоні суперника, наша команда не відчуватиме браку підтримки.

Так, всі квитки в сектор Кардіфф Сіті Стедіум, який Асоціація футболу Уельсу виділила для українських уболівальників, вже реалізовані.

Нагадаємо, матч Уельс — Україна відбудеться у неділю, 5 червня, о 19:00. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, а також в прямому ефірі на ТК Футбол 1 та Індиго TV.