ЧМ-2022. Отбор

Ілля Забарний прокоментував гру проти Шотландії.

Захисник збірної України розповів, що було дуже непросто виходити на гру проти збірної Шотландії, де "синьо-жовті" здобули перемогу (3:1).

"Було дуже важко виходити на поле, скажу чесно. Виходили для нашої країни, для наших хлопців, хотіли подарувати лише перемогу".

Також Забарний розповів про підготовку до гри проти збірної Уельсу.

"У нас є достатньо часу, щоб відновитись. Чотири дні між матчами — це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові. Перш за все, я думаю тільки про перемогу в матчі.

Не дивуюсь наперед, не знаю, що буде далі. Хочу, щоб у моїй країні закінчилася війна. Більшість думок про це", — сказав Забарний в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що на Football.ua буде текстова онлайн-трансляція майбутнього поєдинку між Уельсом та Україною.