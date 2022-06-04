ЧМ-2022. Отбор

Спеціаліст висловився напередодні важливої зустрічі.

Напередодні фінального матчу плей-офф за вихід до Чемпіонату світу в Катарі головний тренер збірної України Олександр Петраков відповів на запитання журналістів.

Окрім того, фахівець висловився щодо можливих наслідків у разі невдалого для команди результату.

"Тренер — це така робота, коли завжди потрібно бути готовим зібрати чемодан. Я не боюсь звільнення, якщо ми завтра програємо. Та і вас я теж не боюсь.

Чи допомагає війна в мотивації до гри? Без коментарів, завтра все побачите. Щодо Ігнатенка, то я його викликав ще раніше до збірної, але зараз він тільки доїхав через проблеми із візою.

Тиск? Я не відчуваю цього, ми готуємось до гри в штатному режимі. Хлопці після гри із Шотландією отримали багато повідомлень від нашиї воїнів. Потім до нас передали флаг України із побажаннями від військових. Особисто до мене ніхто не звертався.

Уельс дуже зіграна команда, помітна тренерська робота. Дуже багато гравців світового рівня — Бейл, Джеймс. Завтра зійдуться дві команди у бутві за Чемпіонат світу. Я очікую добру гру, що сподобається вболівальникам, але результат прогнозувати не буду", — розповів Петраков.

Поєдинок відбудеться завтра о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на Football.ua буде текстова онлайн-трансляція майбутнього поєдинку між Уельсом та Україною.