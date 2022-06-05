ЧМ-2022. Отбор

Пропонуємо до вашої уваги статистичні показники за підсумками першої половини гри.

Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 грає проти Уельсу.

Команда Олександра Петракова поступається за підсумками першого тайму з мінімальним рахунком, але перевершує суперника по переважній більшості статистичних показників.

Українська збірна завдала дев'яти ударів, тоді як на рахунку валлійців лише чотири.

Крім того, підопічні Олександра Петракова контролювали м'яч у 56% ігрового часу. У Уельсу — 44%.

Щодо кутових, то у збірної України їх п'ять, а у команди Роба Пейджа – два.

Нагадаємо, матч Уельс — Україна розпочався о 19:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.