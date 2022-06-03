ЧМ-2022. Отбор

Андрій Ярмоленко поділився враженнями від перемоги над шотландцями.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії (3:1).

"Ми знали, як грати. Готувалися, розбирали. Головний тренер казав, щоб ми не били м’яч, не підлаштовувалися під їхню гру, щоб грали у свій футбол. Ми знаємо, що вміємо грати, неодноразово це показували. Було складно в тому плані, що багато емоцій. Іноді вони заважають. Але всі хлопці молодці, всі справилися з цим тиском. Можу тільки привітати всіх і подякувати хлопцям. Вони віддали максимум, все, що в них було, залишилося на футбольному полі.

Тренерський штаб нас підготував, нам казали, що потрібно вриватися з глибини, тому що вони (прим. – шотландці) допускають помилки в таких ситуаціях. Це спрацювало, Руслан віддав шикарний пас. Мені потрібно було тільки забити. Ми – одна команда. Хтось захищається, хтось забиває.

Це долі секунди. Коли в мене був перший момент, де я не забив, то було достатньо часу. Приходять 2 думки, можеш так пробити, можеш по-іншому пробити. А тут все було на автоматі, прийняв, побачив, що воротар вийшов. Потрібно було тільки виконати.

Показали характер в кінці, вистояли. Було нелегко. Особливо вітаю тренерський штаб, який виконав колосальну роботу. Потрібно зробити ще один крок. Він найважливіший, найважчий. Пройшли тільки 50% шляху, радіти зарано", - сказав Ярмоленко в інтерв'ю ВЗБіРНА.

Нагадаємо, 5 червня Україна зіграє з Уельсом у фіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022. Поєдинок пройде на стадіоні "Кардіфф Сіті". Початок о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.