ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іспанський спеціаліст — про своє ставлення до свого рівня.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке дуже впевнений у собі, але має й об'єктивну оцінку.

"Як я можу сумніватися у собі? Я — найкращий тренер на землі. Якщо я маю переконати своїх гравців, то маю і сам вірити.

Немає кращого тренера, ніж я. Я знаю, що це неправда, але я в це вірю. Сумніви? Жодних!", — наводить слова Енріке Reuters.

Нагадаємо, що раніше тренерський штаб збірної Іспанії на чолі з Луісом Енріке оголосив заявку команди на майбутній чемпіонат світу.