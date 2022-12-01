ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

Завдання виконане — збірна Нідерландів вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу практично без нервів. У сумі колектив Луї ван Гаала забив 5 голів і пропустив лише один раз. Суперники в особі Еквадору та Сенегалу були непогані, хоча це і не команди рівня Іспанії, Франції та Бразилії, але як для групового етапу теж непогано.

Загалом Нідерланди провели досить впевнено груповий етап, а вихід у наступну стадію — логічне завершення.

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє аналіз збірної ван Гаала та прогнозує її майбутнє.



Турнірна таблиця Групи А

ГРУПА A 1 Нідерланди 3 2 1 0 5 1 4 7 2 Сенегал 3 2 0 1 5 4 1 6 3 Еквадор 3 1 1 1 4 3 1 4 4 Катар 3 0 0 3 1 7 -6 0

Вибір ван Гаала: склад збірної Нідерландів



Під час підготовки матеріалу представлення команд групи A ми прогнозували такий склад:

Яжаспер Сіллессен – Дензел Дамфріс, Вірджіл ван Дейк, Маттейс де Лігт, Дейлі Блінд – Деві Клаассен, Френкі де Йонг, Мартен де Роон – Стівен Бергвейн, Мемфіс Депай, Стівен Бергейс.

Ми прогнозували, що "помаранчеві" гратимуть у чотири захисники, проте насправді виявилося інакше — Луї ван Гаал обрав схему із трьома центрбеками.

Головний подив (у негативному плані) — те, що Мемфіс Депай вийшов у стартовому складі лише один раз — і то в заключному турі проти Катару, який уже не мав турнірних амбіцій. Від гравця, який провів понад 80 матчів за національну команду та забив в них 42 голи чекали більшого. Хоча б одна результативна дія – план мінімум. Але подивимося, можливо, Депай приберіг голи на плей-оф.

Приємно здивував Коді Гакпо, який забив у кожному із трьох матчів та став впевненим гравцем стартового складу.

Також слід зазначити, що Сіллессен у підсумкову заявку не потрапив, а основним голкіпером на турнір став 28-річний Андріс Нопперт, який виступає за Херенвен. Читали наш матеріал про нього?

Експрес-аналіз гри збірної Нідерландів



Збірна Нідерландів нічим не здивувала. Усі чекали виходу з групи з першого місця – це й сталося. Колектив ван Гаала показав надійну гру в обороні і це не здивування, адже в його розташуванні є такі виконавці, як Натан Аке, Маттейс де Лігт і, звичайно, Вірджіл ван Дейк.

Із сильних сторін — гра в обороні, здатність дотиснути суперника, або коли гра не складається — не дозволити забити супернику більше, ніж самі. Однак це Сенегал, Еквадор та Катар. Реальну картину як справи у Нідерландів покажуть більш сильніші команди.

Найкращий та найгірший матч збірної Нідерландів

21.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 18:00 Сенегал 0:2 Нідерланди 25.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 18:00 Нідерланди 1:1 Еквадор 29.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 17:00 Нідерланди 2:0 Катар



Матч першого туру вийшов дещо напруженим, адже перший гол був лише на 84-й хвилині гри, а другий — на 90+9. Але переможців не судять.

Сенегал — Нідерланди 0:2

Голи: Гакпо, 84, Классен, 90+8

Проти Еквадору у колективу Луї ван Гала були проблеми: суперник завдав 13 ударів по воротах (5 – у ворота), а Нідерланди 2 (1 – у ворота). Але, як бачимо, успіх був на боці "помаранчевих". А ось суперник рівня Франції чи Бразилії таке може не пробачити.

Нідерланди — Еквадор 1:1

Голи: Гакпо, 6 — Валенсія, 49



Перемога над збірною Катару передбачалася ще до стартового свистка, тож тут без сенсації.

Нідерланди - Катар 2:0

​Голи: Гакпо, 26, Ф. Де Йонг, 49

Матч першого туру проти Сенегалу можна записати як поки що найкращий на цьому турнірі для Нідерландів, а проти Еквадору — найгірший. Як ми і сказали, суперник рівнем вище скористався б своїми моментами краще і "помаранчеві" не "відскочили" лише з одним пропущеним голом.

Найкращий гравець збірної Нідерландів групового етапу



На наш погляд, вибір очевидний — це Коді Гакпо. Три голи у трьох матчах, 252 хвилини проведених на полі та високий бал від порталу Whoscored – 7,70. Якби не результативні дії 23-річного футболіста, то, мабуть, найкращим ми назвали б Френкі де Йонга.

Найкращий бомбардир та асистент збірної Нідерландів



Ми вже згадували вище Коді Гакпо на рахунку якого три голи у трьох матчах. 23-річний футболіст успішно виступає на турнірі і може засмутити збірну США в 1/8 фіналу.

А ось найкращим асистентом став Дейві Клаасен, на рахунку якого два результативні паси. Окрім асистів, він встиг записати на свій рахунок і один гол.

Ймовірно, коли йдеться про передачі, то відразу згадується Френкі де Йонг, проте у 25-річного півзахисника Барселони поки що "1+1", але його гру не варто оцінювати виключно за статистикою, він вкрай важливий на полі та за оцінкою порталу Whoscored - найкращий гравець збірної Нідерландів на груповому етапі (7,75). Для порівняння, другим слідом йде Коді Гакпо (7,70).

Прогноз на плей-оф



У 1/8 фіналу Нідерланди зіграють проти США. Букмекери, як і ми, вважаємо "помаранчевих" фаворитами майбутньої зустрічі. Плюс ми знаємо, що американці не найкраще грають проти європейських збірних — лише одна перемога в одинадцяти матчах.

Тому прогноз очевидний: збірна Нідерландів вийде до 1/4 фіналу, а там вже відштовхуватиметься від їхнього потенційного суперника, якщо все пройде по-нашому сценарію.