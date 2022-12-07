ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентина може втратити одного з ключових своїх гравців.

У рамках чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає очний поєдинок між збірними Нідерландів та Аргентини.

Як повідомляє Ole, атакуючий півзахисник аргентинської команди Родріго Де Пауль, який виступає на клубному рівні за мадридський Атлетико, ризикує не зіграти в майбутньому матчі катарського мундіалю через травму.

За інформацією джерела, у 28-річного плеймейкера виникла контрактура м'язів стегна, через яку він тренувався за індивідуальною програмою.

До цього Родріго Де Пауль з першої до останньої хвилини відіграв усі чотири матчі за збірну Аргентини на катарському мундіалі, але результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що матч Нідерланди — Аргентина відбудеться у п'ятницю, 9 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.