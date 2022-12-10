ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Феноменальні показники від капітана збірної Хорватії у 37 років.

Капітан та півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич має найкращі показники серед усіх футболістів чемпіонату світу в Катарі за кількістю відборів та перехоплень. Про це повідомляє статистичний портал WhoScored.

За інформацією джерела, 37-річний хорват перехоплював м'яч або відбирав його у суперників 20 разів, що є найкращим показником на ЧС-2022.

Нагадаємо, Хорватія пробилася до півфіналу, де зіграє проти збірної Аргентини, яка пройшла Нідерланди. Гра відбудеться 13 грудня.

Раніше повідомлялося, що воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович - рекордсмен по відбитим пенальті на чемпіонатах світу.