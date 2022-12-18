У фіналі чемпіонату світу у Катарі зустрічаються збірні Аргентини та Франції.
Аргентина - Франція, Getty Images
18 грудня 2022, 19:51
Наразі відбувається фінал чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Аргентини та Франції.
Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2, тому гра перейшла до овертаймів.
За інформацією OptaJose, це четвертий із останніх п'яти фіналів чемпіонатів світу, в якому команди перевели гру у додатковий час.
Стільки ж овертаймів було у попередніх 16 фіналах чемпіонатів світу.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція.