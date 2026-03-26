Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Є Дженнаро Гаттузо на тренерському містку.

Головний тренер Північної Ірландії Майкл О'Ніл висловився напередодні матчу плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Італії.

"Це один матч, ми тут і можемо пройти далі, моїм гравцям не потрібно нічого знати. Ми не боїмося, ми можемо скористатися цією нагодою. Ми маємо все, щоб виграти. Тиск, який має витримати збірна Італії, дуже відрізняється від того, що є в Північній Ірландії.

Не думаю, що є бодай один футболіст, який нас лякає. Ми добре знаємо Італію і силу їхнього півзахисту, але ця команда не має Дель П'єро або Тотті: сила цієї збірної полягає в колективі, а не в окремих гравцях. Тим не менш, ми поважаємо суперника: вони мають гравців, які виступають на високому рівні.

Ми вже обігравали команди вищого рівня, перемагали, володіючи м'ячем лише 30% часу.

У нас дуже молода команда, і одна з переваг молодості — це безтурботне ставлення. Ці хлопці вже грали з Німеччиною (0:1) та Словаччиною (2:0), вони дуже виросли, і це буде дуже важлива перевірка, але ми будемо готові.

Для нас важливо залишатися в грі. Чим більше часу матч проходитиме за рахунку 0:0, тим складніше ставати тим, хто має великі очікування", — заявив О'Ніл.

Матч між збірними Італії та Північної Ірландії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.