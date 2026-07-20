Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Сторони вирішили не продовжувати контракт, який закінчується цього місяця.

Королівська бельгійська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера збірної Бельгії Руді Гарсії.

Сторони вирішили не продовжувати контракт, який закінчується 31 липня.

Гарсія очолював "червоних дияволів" із лютого минулого року. Під його керівництвом бельгійці залишилися в Дивізіоні А у Лізі націй, а також успішно пройшли відбір ЧС-2026.

Разом із 62-річним французом Бельгія провела 20 матчів — 12 перемог, шість нічиїх та дві поразки при різниці м'ячів 60:20.

Нагадаємо, на ЧС-2026 Бельгія дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася майбутньому переможцю — Іспанії (1:2).