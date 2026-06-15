Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking розповідає, де дивитися поєдинок чемпіонату світу 2026 року між збірними Іспанії та Кабо-Верде.

У поєдинку групового етапу довгоочікуваного чемпіонату світу 2026 року між собою зіграють збірні Іспанії та Кабо-Верде. Матч мундіалю пройде у понеділок, 15 червня, о 19:00. Зустріч прийме стадіон Атланта в однойменному місті.

Де дивитись матч Іспанія — Кабо-Верде?

Переглянути трансляцію матчу ЧС-2026 між збірними Іспанії та Кабо-Верде можна буде на телеканалі MEGOGO, що доступний на Т2.

За версією betking, ймовірними переможцями є підопічні Луїса де ла Фуенте. Так, на перемогу Іспанії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.10, тоді як потенційний успіх Кабо-Верде оцінюється показником 31.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 11.00.

Слідкуйте за поєдинком Іспанія — Кабо-Верде на Football.ua.

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