Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking розповідає, де дивитися поєдинок чемпіонату світу 2026 року між збірними Бельгії та Єгипту.

У поєдинку групового етапу довгоочікуваного чемпіонату світу 2026 року між собою зіграють збірні Бельгії та Єгипту. Матч мундіалю пройде у понеділок, 15 червня, о 22:00. Зустріч прийме стадіон Люмен Філд у Сіетлі.

Де дивитись матч Бельгія — Єгипет?

Переглянути трансляцію матчу ЧС-2026 між збірними Бельгії та Єгипту можна буде на телеканалі MEGOGO, що доступний на Т2.

За версією betking, ймовірними переможцями є "червоні дияволи". Так, на перемогу Бельгії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.64, тоді як потенційний успіх Єгипту оцінюється показником 5.66. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.

Слідкуйте за поєдинком Бельгія — Єгипет на Football.ua.

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